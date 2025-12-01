СБУ затримала агента РФ, який коригував удари по Чернівцях і закликав росіян бити по всьому західному регіону

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Буковині російського агента, який коригував ракетно-дронові атаки по Чернівцях і закликав росіян до продовження ударів по всьому західному регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ворожим агентом виявився місцевий 35-річний безробітний, який ховався від мобілізації. Окупанти завербували його в одному з Телеграм-каналів, де він виправдовував збройну агресію Росії та воєнні злочини, зокрема - обстріли цивільних будівель.

Чоловік обходив територію Чернівців, знімав на фото і відео об’єкти критичної інфраструктури та локації, які, на його думку, могли використовувати українські захисники. Також ворога цікавили локації промислових підприємств, авіаційної інфраструктури та об’єктів Укрзалізниці.

Зібрану інформацію зрадник узагальнював у "звіт", який направляв у спеціально створений чат-бот.

Також чоловік поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі "ВКонтакте". Він схвалював комбінований удар по Чернівцях у липні цього року, коли загинули і отримали тяжкі поранення цивільні мешканці.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника за місцем його проживання в обласному центрі. Під час обшуків у нього виявили прокремлівську символіку, а також креслення та смартфон із доказами наведення російських обстрілів на Буковину.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.