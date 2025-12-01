Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Про американський “мирний план” та його пункти
Про американський “мирний план” та його пункти
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ затримала агента РФ, який коригував удари по Чернівцях і закликав росіян бити по всьому західному регіону

Зрадником виявився місцевий 35-річний безробітний, який ховався від мобілізації. 

СБУ затримала агента РФ, який коригував удари по Чернівцях і закликав росіян бити по всьому західному регіону
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Буковині російського агента, який коригував ракетно-дронові атаки по Чернівцях і закликав росіян до продовження ударів по всьому західному регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ворожим агентом виявився місцевий 35-річний безробітний, який ховався від мобілізації. Окупанти завербували його в одному з Телеграм-каналів, де він виправдовував збройну агресію Росії та воєнні злочини, зокрема - обстріли цивільних будівель.

Чоловік обходив територію Чернівців, знімав на фото і відео об’єкти критичної інфраструктури та локації, які, на його думку, могли використовувати українські захисники. Також ворога цікавили локації промислових підприємств, авіаційної інфраструктури та об’єктів Укрзалізниці.

Зібрану інформацію зрадник узагальнював у "звіт", який направляв у спеціально створений чат-бот.

Також чоловік поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі "ВКонтакте". Він схвалював комбінований удар по Чернівцях у липні цього року, коли загинули і отримали тяжкі поранення цивільні мешканці.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника за місцем його проживання в обласному центрі. Під час обшуків у нього виявили прокремлівську символіку, а також креслення та смартфон із доказами наведення російських обстрілів на Буковину.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies