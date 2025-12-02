Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Вночі ППО знешкодила 39 із 62 запущених Росією дронів

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Вночі ППО знешкодила 39 із 62 запущених Росією дронів
Робота мобільної бригади ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 2 грудня російські війська запустили по території України 62 безпілотники. ППО знешкодила 39 із них. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 2 грудня (з 18:00 1 грудня) противник атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ АР Криму та Донецька, понад 35 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили України

У Повітряних силах попередили, що станом на ранок 2 грудня атака триває, в повітряному просторі є декілька ворожих БпЛА. 
