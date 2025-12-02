Вночі ППО знешкодила 39 із 62 запущених Росією дронів

У ніч на 2 грудня російські війська запустили по території України 62 безпілотники. ППО знешкодила 39 із них. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 2 грудня (з 18:00 1 грудня) противник атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ АР Криму та Донецька, понад 35 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили України

У Повітряних силах попередили, що станом на ранок 2 грудня атака триває, в повітряному просторі є декілька ворожих БпЛА.