ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Дніпропетровщині внаслідок атаки російських безпілотників загинули дві людини, ще троє постраждали

Ворог уночі ударив по Тернівці Павлоградського району.

​На Дніпропетровщині внаслідок атаки російських безпілотників загинули дві людини, ще троє постраждали
Наслідки атаки російських БПлА
Фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі Росія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками - ворог ударив по Тернівці Павлоградського району.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

В результаті атаки загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, вони госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка – "важкі". Хлопець 18 років – у стані середньої тяжкості.

Також в результаті удару виникла пожежа. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений.

Російський безпілотник також поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району - пошкоджена інфраструктура.

По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами: влучив по Нікополю і Марганецькій громаді.

Сили протиповітряної оборони збили над областю чотири російські безпілотники.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies