​На Дніпропетровщині внаслідок атаки російських безпілотників загинули дві людини, ще троє постраждали

Уночі Росія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками - ворог ударив по Тернівці Павлоградського району.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

В результаті атаки загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, вони госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка – "важкі". Хлопець 18 років – у стані середньої тяжкості.

Також в результаті удару виникла пожежа. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений.

Російський безпілотник також поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району - пошкоджена інфраструктура.

По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами: влучив по Нікополю і Марганецькій громаді.

Сили протиповітряної оборони збили над областю чотири російські безпілотники.