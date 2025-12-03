​На Дніпропетровщині внаслідок атаки російських безпілотників загинули дві людини, ще троє постраждали

Уночі Росія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками - ворог ударив по Тернівці Павлоградського району.
Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.
В результаті атаки загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, вони госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка – "важкі". Хлопець 18 років – у стані середньої тяжкості.
Також в результаті удару виникла пожежа. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений.
Російський безпілотник також поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району - пошкоджена інфраструктура.
По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами: влучив по Нікополю і Марганецькій громаді.
Сили протиповітряної оборони збили над областю чотири російські безпілотники.
- Учора Росія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини понад 20 разів артилерією та безпілотниками.