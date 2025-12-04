Папа Франциск заповів кошти на придбання машин швидкої допомоги для України

Померлий у квітні цього року Папа Римський Франциск у заповіті призначив частину своїх коштів спрямувати на придбання машин швидкої допомоги для прифронтових регіонів України.

Як пише Bild, про це в ефірі іспанського радіо розповіла монахиня Лусія Карам, яка часто спілкувалася з очільником Римо-католицької церкви. Карам з 2022 року здійснила чимало поїздок до України і займається в нашій державі кількома гуманітарними проєктами.

За її словами, Франциск знав про її допомогу Україні та обіцяв долучитися до цієї справи - проте вона не очікувала, що йтиметься про включення цього питання у заповіт.