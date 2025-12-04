ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Папа Франциск заповів кошти на придбання машин швидкої допомоги для України

Понтифік хотів допомогти людям у зоні бойових дій.

Папа Франциск заповів кошти на придбання машин швидкої допомоги для України
Папа Римський Франциск
Фото: EPA/UPG

Померлий у квітні цього року Папа Римський Франциск у заповіті призначив частину своїх коштів спрямувати на придбання машин швидкої допомоги для прифронтових регіонів України.

Як пише Bild, про це в ефірі іспанського радіо розповіла монахиня Лусія Карам, яка часто спілкувалася з очільником Римо-католицької церкви. Карам з 2022 року здійснила чимало поїздок до України і займається в нашій державі кількома гуманітарними проєктами.

За її словами, Франциск знав про її допомогу Україні та обіцяв долучитися до цієї справи - проте вона не очікувала, що йтиметься про включення цього питання у заповіт. 
