Удар по підводному човну. Чорноморський флот та баба Паразка

Човен був носієм крилатих ракет «Калібр» (чотири торпедні апарати з шести можуть бути задіяні для пуску крилатих ракет, всі шість одночасно – ні через габарити ракет та механізми заряджання). Вартість човна проекту 636.3 – близько 400 млн. доларів США, але якщо такого човна будувати зараз, то санкції штовхнуть цінник в напрямку півмільярда.

15 грудня 13-е Головне управління військової контррозвідки СБУ у взаємодії з ВМС України явило світу чергове диво, уразивши ворожого підводного човна проекту 636.3 «Варшавянка» , котрий ховався на військово-морській базі у Новоросійську.

Фото: скріншот з відео Наслідки атаки на підводний човен РФ у Новоросійську

Наслідки удару оцінювати по відео, викладеному в соцмережах, важкувато, але тямущі люди з величезним бекграундом на флоті кажуть таке: якщо для удару наші моряки-контррозвідники застосували бойову частину в 150 кг, то човен зобов’язаний отримати пробоїну півтора на півтора метри. Така діра передбачає пошкодження/руйнування внутрішніх комунікацій, систем і механізмів човна. Швидше за все, затоплено один-два відсіки.

Глибина біля причалу в Новоросійську – 9 м, човен має осадку 6,2 м. Можна припустити, що сьорбнувши забортної води, човен ліг на грунт, а над поверхнею моря стирчать десь 4-5 м корпусу і рубка, тобто він не втопився, як ми всі того бажаємо.

На відео видно, що вибух стався у кормовій частині човна, котрий має одновальну енергетичну установку і один основний гвинт. Є думка, що і вал, і гвинт пошкоджені, тобто ніхто нікуди не пливе, а ремонт вкрай ускладнений. Тобто варто чекати, коли по накатаній в Севастополі схемі по недобитому човну найближчим часом прилетить якийсь SCALP/Storm shadow і питання ремонту буде зняте остаточно.

Ще одна цікава думка: вся система спостереження за підступами до військово-морської бази прогавила наближення нашого ударного засобу, адже тривоги не було. А як тривоги не було, то на човні мала перебувати лише чергова зміна, а решта екіпажу – десь на березі. Звідти можемо припустити, що боротьбу за живучість підводного човна екіпаж повним складом вести не міг і наслідком двобою «екіпаж – морська вода» є затоплення не одного-двох відсіків, а всього човна. А це вже – зовсім інший обсяг ремонту.

Фото: змі окупантів Дизель-електрична підвідна лодка «Волхов» проекту 636.3 «Варшавянка».

За оцінкою колишнього начальника кафедри ВМС НУОУ капітана 1-го рангу в запасі Степана Яким’яка, навіть за мінімальних пошкоджень човен виведений з ладу і потребує огляду корпусу у сухому доці та подальшого відновлення пошкоджених частин.

Чим наші дістали ворожу субмарину? Кажуть, що бахнули підводним дроном «Sub Sea Baby». Вороги на своїх медіаресурсах (коли не ридають) повідомляють про новий безекіпажний човен напівпогружного типу (тобто човен рухається по поверхні моря, а на підходах до району цілей дещо занурюється, чим ускладнює своє виявлення і ураження черговими силами і засобами з кораблів противника та з берега).

За будь-яких варіантів (ми – за «Sub Sea Baby») Україна, спираючись на технологічну перевагу, завдала асиметричного удару та щонайменше на 16% скоротила кількість підводних човнів ЧФ ВМС ЗС РФ, здатних застосовувати КР «Калібр» та їх сумарний ракетний залп в одному ударі.

Кілька слів треба сказати про красиве, котре може випасти з поля зору читачів:

- краса оперативного планування: місце стоянки підводного човна було виявлене, операція ретельно спланована, чудово організована взаємодія між декількома складовими Сил оборони, ударний засіб подолав маршрут від узбережжя України до ворожої військово-морської бази «Новоросійськ», ніде не втратив зв’язку, система навігації відпрацювала ідеально, «Sub Sea Baby» подолав загородження на вході до бази, його не помітили системи, призначені для боротьби із силами і засобами, що діють з-під води, знайшов ціль і уразив її. Не применшуючи заслуг інженерів і техніків, все ж таки перший приз – операторам-планувальникам і операторам-виконавцям;

Фото: Пресцентр СБУ дрон СБУ Sea Baby

- кібернетична краса: одразу відкинемо, як смішну, версію надання українській стороні відео адміністрацією порту «Новоросійськ». Отже виходить, що наш кіберпідрозділ або підключився до відеокамер в порту, або загалом хакнув всю їх систему і транслював удар онлайн. А раніше такого не траплялося. Поаплодуємо українським кіберпідрозділам.

Мораль цієї морської події: ВКР СБУ та ВМСУ опустили підводні сили противника до критичного рівня його можливостей завдавати ракетних ударів по Україні, адже наявність в боєздатному стані лише двох підводних човнів-носіїв КР означає, що навантаження на їх екіпажі суттєво зросте. Наявність двох човнів не означає залучення одночасно обох до ракетного удару, оскільки планово-попереджувальних ремонтних робіт ніхто не скасовує (хоча ні, Малюк може скасувати, 7-а бригада Повітряних сил може, береговий ракетний дивізіон ВМСУ довгим «Нептуном» теж може), патрулювання в морі та повернення на базу також матимуть свій вплив.

Тепер піднімемось на оперативно-стратегічний рівень і оцінимо ситуацію звідти.

На початку вторгнення ЧФ противника мав у своєму складі один ракетний крейсер проекту 1164, підводні човни: шість – проекту 636.3 «Варшав'янка», один – проекту 877В, три ракетні фрегати проекту 11356Р, три патрульні корвети проекту 22160 (до кінця року прибув ще один), малі ракетні кораблі: чотири – проекту 21631, два – проекту 1239, три – проекту 22800, два сторожові корвети проекту 1135, два малі ракетні катери проекту 1241, чотири малі протичовнові кораблі проекту 1124М. Окремо виділимо великі десантні кораблі: п’ять – проекту 775, два – проекту 1171. Для посилення десантно-висадочних спроможностей флоту на Чорне море були перекинуті вдк Північного і Балтійського флотів: п’ять – проекту 775, один – проекту 11711. Не беремо до уваги кораблі підтримки та забезпечення, хоча по них теж стріляємо.

Фото: Вікі Носій крилатих ракет -підводний човен Б-262 'Старий Оскол' Чорноморського флоту РФ

Найбільше зло – носії крилатих ракет. Список злочинців – поіменно:4-а окрема бригада підводних човнів (в/ч 95200): Б-261 «Новоросійськ», Б-262 «Старий Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород», Б-271 «Колпіно», Б-237 «Ростов-на-Дону»;30-а дивізія надводних кораблів: «Адмірал Григорович», «Адмірал Ессен», «Адмірал Макаров»;41-а бригада ракетних катерів: «Бора», «Самум», «Орєхово-Зуєво», «Інгушетія», «Грайворон», «Вишній Волочок», «Аскольд», «Туча», «Тайфун».Сумарний ракетний залп цієї зграї у лютому 2022 становив 104 крилаті ракети 3м14 «Калібр».

Після запровадження Силами оборони кінетичних санкцій у грудні 2025 сумарний залп становить 76 ракет, а з урахуванням реальної боєздатності платформ-носіїв – 50-60 ракет.

Україна, яка, фактично, є державою з флотом без кораблів, спираючись на технології і винахідливість своїх військових, знизила ударні спроможності ВМФ противника на 29%. Були знищені ракетний крейсер «Москва» (удар ракетами «Нептун»), ракетний катер «Івановець» (удар БЕК «Магура»), малий ракетний корабель «Самум» (удар БЕК «Sea Baby»), пошкоджені ракетні фрегати «Адмірал Макаров» (удар БЕК «Sea Baby») та «Адмірал Ессен» (удар ракетами «Нептун»), підводний човен «Ростов-на-Дону» (удар ракетою Storm Shadow), малий ракетний корабель «Циклон» (удар ракетою ATACMS). Додаємо сюди ще одну ворожу субмарину, про яку читали вище.

Флот противника в боях з українськими технологіями втратив єдиний ракетний крейсер, два з трьох ракетні фрегати, два з шести підводні човни (ще два – у плановому ремонті), один з двох малих ракетних кораблів, один з шести ракетних катерів.

Фото: соцмережі Російський корабель Самум, імовірно після атаки дрона СБУ, якого буксирують у Севастополі.

Противник, фактично, втратив половину своїх спроможностей завдавати ракетних ударів по Україні силами рештків свого Чорноморського флоту. Але ж не забуваємо, що носій крилатих ракет призначений не лише для цього, всі інші завдання також накрилися мідним тазом.

Тепер кілька слів слід сказати про десантно-висадочні спроможності противника на Чорному морі, адже казочка про «морську десантну операцію» та «висадку в Одесу і Миколаїв» ми чуємо регулярно. Отже:197-а бригада десантних кораблів мала сім великих десантних кораблів. Для підтримки військово-морських штанів у лютому 2022 до Севастополю підгребли ще шість вдк. Така подія не пройшла непоміченою і Сили оборони втопили «Саратов», «Азов», «Цезар Куніков», «Ямал», «Новочеркаськ», «Оленегорський горняк» (пошкоджений, в ремонті), «Мінськ» (пошкоджений, в ремонті). Тобто з 13 вдк знищено/пошкоджено сім, десантно-висадочні спроможності противника знижені на 54%. Простіше кажучи, якщо раніше противник міг висадити 4500-5000 морських піхотинців зі зброєю і технікою в одній хвилі на декількох ділянках висадки, то зараз не зможе і половини, тобто замість 9-10 батальйонів – лише 4-5.

Колись в радянські часи моделювали бойові дії і нам, курсантам, казали, що в неядерному бою батальйон морської піхоти на березі без підтримки авіації і кораблів живе десь 40 хвилин. Але ж тоді ще не було української ТрО. Зараз ворожий десант навіть морозива на пляжі не встигне купити.

Сюди додаємо поромну переправу «порт Кавказ – Керч», яка дублює Кримський міст.

Фото: sevastopol.su ЗСУ атакували порт «Кавказ» 22 серпня 2024 року, було знищено залізничний пором «Конро Трейдер».

Сили оборони запровадили кінетичні санкції серією ударів у 2024 році (травень-серпень: ураження поромів «Славянин», «Конро Трейдер», нафтобаз та інфраструктури порту Кавказ ракетами «Нептун», ATACMS та ударними БПЛА), залізнична поромна лінія була значно порушена, кілька поромів затонули або пошкоджені, переправу неодноразово закривали.

Станом на грудень 2025 немає підтверджених даних про відновлення регулярної роботи. Переправа залишається в обмежено працездатному стані (гідротехнічні споруди потребують ремонту). Росія планувала реконструкцію (вересень 2025), але через постійну загрозу ударів вона використовується мінімально або не використовується для цивільних перевезень. Все це вимушені робити вдк.

Тому беремо і малюємо жирний хрест на різного штибу «морських десантних операціях» противника. Хіба що на надувних матрацах попливуть.

Резюмуємо. Флот ворога позбувся 29% спроможностей завдавати ракетних ударів по цілях на суходолі та 54% спроможностей висаджувати морські десанти. З українського боку задіювали 0 (нуль) кораблів. Суцільна асиметрія.

Ось так в морському тумані повстає обрис баби Поразки (функціональної) і дивиться вона в бік ворога.

Наче і ракети є, і пара-трійка вдк, а вдіяти щось толкове вже не виходить. Стратегічна нейтралізація наростає, ефекти накопичуються.

Файний вийшов тортик. Але ж має бути і вишенька. Пригадуєте, як наші Повітряні сили влучили прямісінько в робочій стіл командувача ворожого флоту в будівлі штабу в Севастополі під час наради двома ракетами Storm Shadow? Краса ж!