​ЗСУ завдали удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Севастополя, - Стратком

Подробиці поки що не повідомляють.

Сили оборони України в середу вранці завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового поблизу Севастополя.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Слава Збройним силам України!" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму в районі військового аеродрому Бельбек пролунали вибухи. Про це повідомляли ЗМІ та місцеві Telegram-канали. Також про роботу ППО повідомили в районі селища Чорноморське. Рух машин зведеним окупантами Кримським мостом перекрито.

У соцмережах опублікували відео із ракетами, що летіли нібито над Кримом. Офіційно окупанти заявили, що збили два безпілотника в районі Севасто́поля і Качі, але потім сказали, що це були не безпілотники, а ракети. Запевняють, що атаку відбили. Крім Бельбека, за даними очевидців, вибухи лунали біля аеродрому Кача.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що знищення Чорноморського флоту змусить Росію прискорити вихід із війни.

13 вересня численні ракети вдарили по суднобудівному заводу "Севморзавод" у складі військово-морської бази Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Десантний корабель "Мінськ" і підводний човен типу "Кіло 636.3" "Ростов-на-Дону" були уражені під час ремонту в сухих доках. "Ростов" був одним із чотирьох підводних човнів, здатних стріляти крилатими ракетами.

При цьому Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки повідомляє, що удар по суднобудівному заводу створює для флоту РФ серйозну проблему техобслуговування.