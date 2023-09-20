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РФ не встигає поповнювати ракетні запаси до рівня минулого року, - Юсов

Ворог проводить розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі.

РФ не встигає поповнювати ракетні запаси до рівня минулого року, - Юсов
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Темпи виробництва ракетного озброєння ворога не дозволяють їм поповнювати ті запаси, які були раніше. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ГУР Андрій Юсов, відповідаючи на запитання, чи ощадить Росія ракети на осінньо-зимовий період.

«В принципі темпи виробництва ракетного озброєння ворога не дозволяють їм поповнювати ті запаси, які були. Одна справа – плани, інша – як реалізуються ці плани. Але так, вони накопичують, в тому числі є інформація, що ворог проводить і розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі. Загроза повторення терористичних атак існує. Звичайно, Україна до такого сценарію посилено готується. Думати, що держава-агресор відмовиться від практики терористичних ударів, підстав немає. Ми повинні серйозно до цього ставитися», – сказав він.

Він нагадав, що минулого року найбільш масована атака РФ – це запуск по території України 120 ракет.

«Сьогодні таких запасів у ворога для такої інтенсивності ударів немає. Але це не означає, що вони є менш небезпечними чи руйнівними. Зараз ворог продовжує удари по мирній цивільній інфраструктурі для того, щоб фактично підірвати і знищити український економічний потенціал (навмисні удари по зерновій, портовій інфраструктурі) – це зовсім не військові об'єкти. Ми бачимо, що так, це серйозна загроза. Скільки б ракет не було, їх треба збивати. Над цим робота буде вестися», – додав представник ГУР.

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Нагадаємо, що 18 вересня сили ППО знищили над територією України 18 "Шахедів" та 17 ракет. 

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