Серед вилученого - постріли до РСЗВ "Град", гранатомети, а також російські протипіхотні міни, які заборонені міжнародним правом.

Військова контррозвідка Служби безпеки встановила місцезнаходження ще двох прихованих арсеналів зброї та боєприпасів у прифронтових районах на півдні та сході України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед вилученого - постріли до реактивних систем залпового вогню "Град" і гранатомети виробництва РФ, а також російські протипіхотні міни, які заборонені міжнародним правом.

У Херсоні схрон знаходився на території покинутої будівлі місцевого приватного підприємства. Він був облаштований російськими загарбниками під час окупації міста.

Під час огляду схованки виявлено: понад 30 мінометних та якірних річкових мін та 30 гранатометних пострілів.

Фото: СБУ

На Дніпропетровщині СБУ знайшла схрон в одному із приватних будинків в селищі Новопетровське Межівського району.

З тайника вилучено: 15 протипіхотних мін, майже 200 тротилових шашок з електродетонаторами, російську реактивну штурмову гранату "Таволга-1" і понад 11 тисяч набоїв різного калібру.

Наразі всі вилучені засоби ураження направлено на експертизу для подальшої їх передачі на потреби Збройних Сил України.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше ДБР знайшло на Харківщині понад 10 тонн боєприпасів окупантів.