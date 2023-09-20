Військова контррозвідка Служби безпеки встановила місцезнаходження ще двох прихованих арсеналів зброї та боєприпасів у прифронтових районах на півдні та сході України.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Серед вилученого - постріли до реактивних систем залпового вогню "Град" і гранатомети виробництва РФ, а також російські протипіхотні міни, які заборонені міжнародним правом.
У Херсоні схрон знаходився на території покинутої будівлі місцевого приватного підприємства. Він був облаштований російськими загарбниками під час окупації міста.
Під час огляду схованки виявлено: понад 30 мінометних та якірних річкових мін та 30 гранатометних пострілів.
На Дніпропетровщині СБУ знайшла схрон в одному із приватних будинків в селищі Новопетровське Межівського району.
З тайника вилучено: 15 протипіхотних мін, майже 200 тротилових шашок з електродетонаторами, російську реактивну штурмову гранату "Таволга-1" і понад 11 тисяч набоїв різного калібру.
Наразі всі вилучені засоби ураження направлено на експертизу для подальшої їх передачі на потреби Збройних Сил України.
Нагадаємо, раніше ДБР знайшло на Харківщині понад 10 тонн боєприпасів окупантів.