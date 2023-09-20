ГУР: диверсанти підірвали два літаки і вертоліт у Підмосковʼї

Диверсанти підрівали в Підмосковʼї два літаки та вертоліт. Це відбулося 18 вересня на аеродромі Чкаловський, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Літаки і гелікоптер суттєво пошкоджені. В ГУР додали, що подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах – на аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня, що призначені для евакуації найвищого керівництва, та спеціальні літаки-розвідники.

"Невідомими особами на аеродромі, який ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю", – зазначили розвідники.

Фото: ГУР Міноборони

Фото: ГУР Міноборони

За їхньою оцінкою, пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження.

Росіяни намагаються знайти цих диверсантів. Вони обмежили поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію.

Нагадаємо, в липні ГУР повідомило деталі вбивства невідомою особою екскапітана човна з "Калібрами". Екскомандира підводного човна "Краснодар" Ржицького вбили в Краснодарі сімома пострілами під час пробіжки в парку культури і відпочинку імені 30-р. Перемоги. Українська розвідка навела ці подробиці, підкресливши, що "через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника".