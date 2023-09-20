Польщі важко буде допомагати Україні, якщо громадська думка буде проти, – міністр у справах ЄС

Польщі важко буде надалі допомагати Україні, якщо такі дії не будуть підтримувати більшість поляків.

Про це заявив міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк, пише Polska agencja prasowa.

За словами чиновника, "кроки, які робить Україна, погано впливають на стосунки обох країн".

"Дії України не справляють на нас враження, проте справляють певне враження на громадську думку у Польщі… Це видно з опитувань, з рівня громадської підтримки продовження допомоги Україні", – зазначив Шинковський вель Сенк.

Він додав, що брак суспільної підтримки допомоги Україні у тому ступені, в якому це відбувалося до тепер, призведе до того, що допомога буде обмежена.

"Ми б хотіли і далі допомагати Україні, але щоб це було можливо, нам треба у цій справі підтримка польських громадян. Тому, якщо не буде підтримки таких дій з боку поляків, нам важко буде робити це у тому ступені, у якому ми це робили до цих пір", – зазначив міністр.

За його словами, Україна, як країна із розвиненим сільським господарством, має виконати цілу низку вимог, щоб вступити до Євросоюзу. Польський уряд у свою чергу є "невблаганним" у питанні заборони імпорту агропродукції з України.

"Україна повинна буде виконати всі умови, і українське сільське господарство може, звичайно, мати доступ до європейських ринків, але не таким чином, щоб це загрожувало польським фермерам", – сказав Шинковський вель Сенк.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна у Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії. Після такого рішення Польща, Угорщина та Словаччина продовжили обмеження в односторонньому порядку.

Київ заявив про свій намір подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус зазначив, що в разі не вирішення питання зі забороною імпорту українського зерна до Польщі, Варшава може блокувати вступ Києва до Європейського союзу.