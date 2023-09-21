У Рівному є влучання від ворожих ракет, – ОВА

Зранку 21 вересня росіяни вдарили ракетами по місту Рівне.

Про це повідомляє у Telegram голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Рівне. Є прильоти ворожих ракет. Працюють відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

Близько 06:23 у місті пролунали вибухи, у частині Рівного зникло світло, пише Суспільне.

О 04:00 Повітряні сили попередили про загрозу запуску крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Нагадаємо, Росія раннім ранком 21 вересня атакувала ракетами Харків і Київ, Черкаси, Хмельницьку, Львівську області. У Києві – щонайменше семеро постраждалих, у Харкові – двоє, в Черкаській області – пʼятеро. Інформація уточнюється.