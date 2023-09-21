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Росіяни обстріляли за добу 20 населених пунктів Запоріжжя, є поранені

Надійшло 28 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури.

Росіяни обстріляли за добу 20 населених пунктів Запоріжжя, є поранені
Фото: Юрій Малашко

Упродовж минулої доби, 20 вересня, російські військові завдали 87 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак дістали поранення троє людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Військовослужбовці РФ здійснили 9 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Новодарівки, Новоселівки та Гуляйпільського. Атакували БПЛА Чарівне, Новодарівку, Малинівку й Кам'янське, а також нанесли 6 авіаударів по Оріхову та Преображенці.

68 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Ольгівського, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Малих Щербаків, Степового та інших прифронтових міст та сіл.

Внаслідок авіаційного удару по мирній громаді поранення отримали троє жителів Преображенки – їх відвезли в лікувальну установу.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Нагадаємо, за добу 19 вересня окупанти завдали 128 ударів по 24 містах та селах Запорізької області. Є руйнування цивільної інфраструктури. Поранені двоє людей.

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