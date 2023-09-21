Уночі 21 вересня ворог обстріляв з артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Унаслідок атаки постраждала родина, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє у Telegram голова ДОР Микола Лукашук.

"Внаслідок артилерійського обстрілу постраждала родина у Нікополі. Троє дорослих і 3-місячна дитина. Маленький хлопчик не ушкоджений, але батьки отримали поранення і вся сімʼя зараз знаходиться у лікарні", – йдеться у повідомленні.

Фото: Микола Лукашук

75-річний дідусь та 34-річна мати дитини – у задовільному стані. 29-річний батько отримав важкі поранення і був направлений до одної з лікарень Дніпра.

Знищено господарчу споруду, пошкоджено 11 житлових будинків, 5 господарчих споруд, 2 мікроавтобуси і автомобіль, 3 газопроводи і стільки ж ліній електропередачі. Також ворог двічі атакував Мирівську громаду з граду та артилерії. Наслідки обстрілів уточнюються.

Фото: Микола Лукашук

Нагадаємо, Росія раннім ранком 21 вересня атакувала ракетами Харків і Київ, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області. У Києві – щонайменше семеро постраждалих, у Харкові – двоє, в Черкаській області – пʼятеро. Інформація уточнюється.