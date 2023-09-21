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Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)

У Києві – щонайменше семеро постраждалих, у Харкові – двоє, в Черкаській області – пʼятеро. 

Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Падіння уламків у Черкасах
Фото: Черкаська ОВА

Росія раннім ранком 21 вересня атакувала ракетами Харків і Київ, Черкаси, Хмельницьку, Львівську області. У столиці та її області лунали вибухи від ППО, повідомила міська та обласна влада.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що виклики щодо вибухів зафіксовані на обох берегах міста. У КМВА уточнили, що падіння уламків зафіксовано у Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах. 

"У деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води. Екстрені служби працюють", – зазначив Кличко. 

Наслідки падіння уламків у Києві
Фото: КМВА
Наслідки падіння уламків у Києві

Фото: КМВА

У КМВА додали, що рятувальники гасять пожежу в Дарницькому районі. Є звернення до медиків. Згодом Кличко уточнив, що у Дарницькому районі медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дитину (дівчинку) – з будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки. У цьому районі загорілася СТО та два авто. Вибиті вікна в двоповерховому будинку поруч. Також постраждав заклад профтехосвіти. Станом на 6:51 відомо про сімох постраждалих у Дарницькому районі, з них троє госпіталізовані.

У Голосіївському районі в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. 

"У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає. Газова служба на місці", – додав Кличко. 

У Дарницькому – всі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного обʼєкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти. У Святошинському районі було знеструмлення його вже усунули. 

У Київській області внаслідок падіння уламків поранено двох людей, повідомили в МВС. У результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. 

Падіння уламків у Київській області
Фото: МВС у Telegram
Падіння уламків у Київській області

У Харкові пролунали вже кілька вибухів, заявив мер Ігор Терехов.

"Загалом щонайменше шість «прильотів» було вранці по Харкову. За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, всі у Слобідському районі міста. Щодо можливих постраждалих та руйнувань – йде збір інформації", – згодом написав Терехов. 

Станом на 6:52 відомо про двох постраждалих у Харкові. Пошкоджено складську будівлю. 

"Маємо інформацію про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Обидва госпіталізовані у лікарню. На місці «прильотів» працюють відповідні служби, усувають їхні наслідки", – повідомив мер міста. 

Загроза ракетних ударів оголошена для багатьох регіонів, зокрема зафіксовано рух ракет на захід, до Хмельницької області. Слідкувати за загрозою можна на офіційному каналі Повітряних сил у Telegram.

Після повідомлень про вибухи в Києві та Харкові про атаку повідомили в Хмельницькій області. 

Станом на 6:23 тривога триває, є загроза для західних областей, зокрема Рівненської. 

Про атаку також повідомила херсонська влада.

"Важка ніч для Херсона, тримаємось!" – написав перший заступник голови Херсонської обласної ради - керівник виконавчого апарату Юрій Соболевський у Telegram.

Крім того, про вибухи повідомив голова Львівської ОВА. Удару завдано по промисловій зоні, є руйнування і загоряння, уточнив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

"Вибухи у Дрогобицькому районі. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", – написав голова ОВА. 

Також про роботу ППО повідомила Черкаська ОВА. Мер Черкас повідомив, що внаслідок збиття російської ракети у місті є попадання в обʼєкт цивільної інфраструктури в центрі, на місці працюють всі служби. Пошкоджено будівлю готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.

За уточненими даними міністра внутрішніх справ, поранені семеро людей. З-під завалів врятували одну людину. 

Крім того, є влучання в Рівному. "Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив про прильоти ворожих ракет в обласному центрі. Наразі  працюють відповідні служби", – зазначили в обласній військовій адміністрації. 

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