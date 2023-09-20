Україна атакувала командний пункт російського Чорноморського флоту ракетами, - джерела LB.ua

З’явилися нові деталі сьогоднішньої атаки по командному пункту Чорноморського флоту Росії поблизу Севастополя.

Як повідомляють джерела LB.ua у Службі безпеки, ворожу військову базу розбили ракетами, які точно влучили в ціль.

Цю операцію спільно провели СБУ, Повітряні сили та ВМС ЗСУ.

Російські генерали визначили згадану базу біля Севастополя своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації.

Ворожа ціль зазнала удару після того, як СБУ верифікувала дані, що у військовій частині дійсно перебувають командири російського флоту.

Джерела зазначають, що наразі уражена не тільки жива сила противника, але й дороговартісні військові системи, які були на цій базі.

В СБУ обіцяють, що «сезон бавовни» у Криму буде продовжуватись.

Нагадаємо, спершу СтратКом ЗСУ повідомив, що атака відбулася вранці 20 вересня. Удар припав біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму в районі військового аеродрому Бельбек пролунали вибухи. Також про роботу ППО повідомили в районі селища Чорноморське. Рух машин зведеним окупантами Кримським мостом був перекритий.

Днями партизанський рух "Атеш" заявив, що росіяни вивозять особовий склад із казарм водолазного центру свого флоту у Севастополі. Це на тлі успішних атак українських сил на ворожі цілі у Криму. Так, раніше український морський безпілотник пошкодив малий російський ракетний корабель "Самум". До цього Сили оборони України вдарили по двох ворожих патрульних кораблях типу "Василій Биков". ГУР і ВМС також провели спецоперацію в районі Євпаторії - тут було знищено комплекс ППО "Тріумф" вартістю в $1,2 млрд.о цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Раніше внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками вдалося знищити ворожі великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет.