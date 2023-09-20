Унаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині є поранений

Через ворожий обстріл у селищі зникло світло.

Окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, постраждав 23-річний чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Армія РФ вкрила вогнем Білозерку. Через ворожий обстріл у селищі зникло світло. Фахівці працюють над його відновленням. Постраждав 23-річний чоловік, який йшов вулицею в момент ворожого удару. Зараз він перебуває в лікарні, де медики надають йому допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 19 вересня, російська армія здійснила 118 обстрілів Херсонської області. Є влучання у будівлі медичних та навчального закладів.

Як заявили в ОВА, російська армія посилила авіаційні удари по прибережних громадах Херсонської області.