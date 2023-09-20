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​У Раді напрацювали законопроєкт про вдосконалення покарання за колабораціонізм, - нардеп

Він передбачає невідворотність покарання для колабораціоністів із позбавленням їх можливості будь-якої участі в політичному житті України на наступні 10 років. 

​У Раді напрацювали законопроєкт про вдосконалення покарання за колабораціонізм, - нардеп
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Спеціально створена робоча група при комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності ще в березні  завершила роботу над законопроєктом про вдосконалення покарання за колабораціонізм.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Андрій Осадчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"На початку поточного року при комітеті з питань правоохоронної діяльності було створено робочу групу, яка займається виключно питаннями вдосконалення законодавства про колабораціонізм. Вона напрацювала законопроєкт, ми завершили роботу десь у середині травня минулого року. Наразі, з не до кінця зрозумілих причин, питання подальшого розгляду цього законопроєкту в Раді поставлено на hold (призупинено, - ред.). Я вважаю, що це неправильно, тому що кожен день існування чинної статті 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність) зобов'язує напрацювати юридичну, судову практику, яка, на мою думку, не відповідає глобальним інтересам і меті цієї статті та всіх наших заходів щодо боротьби з колабораційною діяльністю", - сказав Осадчук.

За його словами, напрацьований законопроєкт передбачає невідворотність покарання для колабораціоністів із позбавленням їх можливості будь-якої участі в політичному житті України на наступні 10 років. Водночас робоча група пропонує конкретизувати склади злочинів і збалансувати відповідальність.

"Наприклад, перша частина чинної статті 111-1 КК стосується санкції заборони обіймати певні посади. Якщо людина працює двірником і підтримує деякі заклики до окупації, то це така собі санкція. Тому ми пропонуємо передбачити штраф. Тобто необов'язково за дрібний злочин, пов'язаний із колабораціонізмом, людина потрапить до в'язниці. Але ми дуже хочемо чітко зафіксувати, що її буде притягнуто до відповідальності", - пояснив Осадчук.

Він нагадав, що в березні 2022 року Рада ухвалила закон, згідно з яким доповнила Кримінальний кодекс статтею 111-1 (колабораційна діяльність) про максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі за колабораціонізм.

"Її було ухвалено поспіхом на історичному засіданні Верховної Ради, коли російські війська стояли під Києвом. Але вже з кінця минулого року і тим паче - на початку цього року стало зрозуміло, що ця стаття далека від ідеалу, і там дуже багато чого потрібно виправляти", - зазначив нардеп.

Докладніше про те, якк карали за колабораціонізм різні держави та чому цей термін досі неоднозначний навіть в Україні, читайте в матеріалі LB.ua.

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