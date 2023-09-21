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Зеленський відреагував на масований ракетний удар Росії і пообіцяв “більше ППО і більше санкцій”

Президент подякував країнам, які вже надали протиракетні системи.

Зеленський відреагував на масований ракетний удар Росії і пообіцяв “більше ППО і більше санкцій”
Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні відбудуться важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України – серед топових питань.

“Цієї ночі російські терористи завдали чергового масованого удару. Зокрема, по інфраструктурі. Більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі. Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи”, - написав Зеленський. 

Він зазначив, що йде робота над тим, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу: “Більше ППО. Більше санкцій. Більше підтримки для українських воїнів на передовій. Російський терор повинен програти”.

Нагадаємо, уночі РФ випустила по території України 43 крилаті ракети, сили ППО знищили 36 з них. Ракети входили у повітряний простір з різних напрямків і постійно змінювали курс. Атак зазнали Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області. У Києві – щонайменше семеро постраждалих, у Харкові – двоє, в Черкаській області – десятеро.

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