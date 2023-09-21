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У Сумах керівники заводу постачали до Росії насоси до атомних реакторів

Підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС.

У Сумах керівники заводу постачали до Росії насоси до атомних реакторів

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему постачання до РФ стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Мова йде про насосне обладнання, яке виготовляється на одному із заводів у Сумах. Це підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією з найбільших "донорів" бюджету РФ. У результаті слідчих дій заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн гривень.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до Росії в обхід накладених санкцій. Для маскування злочинної діяльності зловмисники задіяли підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії.

Встановлено, що іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до Росії. Крім цього, посадовці постачали українське насосне обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом Росатому.

Під час обшуків за місцями роботи і фактичного проживання фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки. Наразі двом посадовцям заводу повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою).

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Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Розслідування проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, націоналізовано активи російського сенатора Сергія Калашникова, який вивозив з України в РФ комплектуючі для військових кораблів. Мова йде про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп" на території Сумської області. Це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, яке виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів.

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