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Націоналізували активи російського сенатора, який вивозив з України в РФ комплектуючі для військових кораблів

Сергій Калашников також підтримав "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу РФ.

Націоналізували активи російського сенатора, який вивозив з України в РФ комплектуючі для військових кораблів

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінʼюсту про стягнення в дохід України активів, які належать підсанкційному сенатору ради федерації РФ Сергію Калашникову.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Згідно з повідомленням, мова йде про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп" на території Сумської області. Це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, яке виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів.

До повномасштабного вторгнення РФ продукцію українського заводу Калашников постачав до Росії для потреб російського військово-промислового комплексу. Унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів.

Крім того, як сенатор ради федерації РФ від Костромської області Калашников голосував за ратифікацію "договорів" про визнання так званих "Л/ДНР". А після початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу Росії.

Досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває.

Комплексні заходи з націоналізації російського майна проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

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Нагадаємо, упродовж 2022-2023 років було арештовано бізнес-активи російських олігархів в Україні на майже 190 млрд гривень. Серед арештованих активів – корпоративні права та нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Група ГМС", "Татнефть", банки тощо.

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