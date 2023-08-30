Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський олігарх Шелков обходив накладені на нього санкції РНБО, – СБУ

Для цього він використовував підконтрольну компанію в одній з країн ЄС.

Російський олігарх Шелков обходив накладені на нього санкції РНБО, – СБУ
Михайло Шелков
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила нові злочини підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до РФ.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Встановлено, що він обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з європейських країн.

"На папері" це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" із Дніпропетровської області. Втім, насправді українську продукцію залізницею відправляли до Росії.

Така схема діяла до повномасштабного вторгнення РФ і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів. Таким чином протягом 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн гривень.

На основі доказової бази СБУ та БЕБ Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
  • 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, що у червні цього року слідчі СБУ повідомили Шелкову про підозру за іншим епізодом незаконної діяльності. Тоді підозра була оголошена за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Тоді українська спецслужба встановила, що Шелков приховано постачає українську титанову сировину до РФ для потреб російського військово-промислового комплексу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies