Конгрес місцевих та регіональних влад обговорив екологічную ситуацію на Херсонщині

Нещодавно пройшло розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад. Захід провели у новому форматі безпосереднього спілкування з представниками територіальних громад регіонів нашої країни, першим із яких стала Херсонщина, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

На Конгресі зосередили першочергову увагу на питаннях екологічної ситуації та відновлення водопостачання на деокупованій території Херсонщини, прискорення буріння нових свердловин, ремонту та будівництва водогонів. Також зупинилися на відновленні житла та соціальної інфраструктури. Єрмак зазначив, що держава тут максимально допомагатиме місцевій владі.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зі свого боку зазначив, що першочерговими завданнями є захист людей, які перебувають на цих територіях, відновлення нормального життєзабезпечення деокупованих районів Херсонщини, гуманітарне розмінування, підтримка бізнесу, що не припиняє роботи попри всі складнощі.

Міністр внутрішніх справ України, керівник робіт із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко зазначив, що після руйнування росіянами греблі органам системи МВС вдалося налагодити підвезення питної води в постраждалі райони, а також продуктів харчування та речей першої необхідності.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець доповів, що внаслідок підриву окупантами греблі Україна втратила понад 70% води із Каховського водосховища, а загальні збитки довкіллю оцінюються на суму понад 146 млрд грн. Експерти місії ООН, яка сьогодні працює в Україні, попередньо оцінили втрати екосистеми у понад 12 млрд дол. США.

До кінця вересня Програма ООН з довкілля презентує програму, що стане одним із елементів реалізації Формули миру Президента України й передбачатиме розмінування територій, очищення від твердих відходів, відновлення гідрологічного режиму, а також рослинного та тваринного світів.

Під час предметного спілкування з членами президії Конгресу та запрошеними учасниками представники органів місцевого самоврядування й жителі територіальних громад Херсонської області порушували питання додаткової потреби в комунальній техніці та працівниках для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з підривом греблі Каховської ГЕС, необхідності залучення додаткових підрозділів для розмінування території області та передачі додаткової спецтехніки, законодавчого врегулювання проблеми надання спеціального статусу особам, які беруть участь у ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Йшлося про готовність об’єктів теплопостачання, відновлення водо- й газопостачання в деокупованих громадах Херсонщини, стан забезпечення захисту об’єктів критичної енергетичної інфраструктури на території регіону.

Наприкінці засідання затвердили графік роботи Конгресу до кінця 2023 року.

Нагадаємо, раніше Міндовкілля повідомило, що дно колишнього Каховського водосховища засіяли рослинами. Різноманітні трави засіяли природоохоронці Національного природного парку “Кам'янська Січ”.

Тим часом Японія передала допомогу постраждалим від підриву росіянами Каховської ГЕС. Цього разу постраждалим передали будматеріали.