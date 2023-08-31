У Києві переважна більшість школярів будуть навчатися на очній формі, - КМВА

Дистанційно – лише кілька шкіл Києва, де зараз немає власного укриття.

У Києві переважна більшість школярів будуть навчатися на очній формі.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

“1 вересня стартує новий навчальний рік. Тисячі дітей підуть до садочків та шкіл. Переважна більшість школярів будуть навчатися на очній формі. Дистанційно – лише кілька шкіл Києва, де зараз немає власного укриття і жодного альтернативного поруч. Якщо укриття освітнього закладу не може одночасно вмістити усіх учнів – навчання має бути організовано в кілька змін”, - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що споруди цивільного захисту шкіл і садочків будуть доступні для усіх людей і цілодобово. Але представники закладів освіти Києва будуть пропонувати громадянам виключно під час освітнього процесу використовувати інші найближчі укриття. Аби в першу чергу розмістити дітей.

“Тож прошу киян та гостей міста поставитися із розумінням, і не бігти в укриття школи чи садочку, якщо поруч є альтернативний варіант. Звичайно, якщо другого варіанту немає – ваша безпека в пріоритеті. Всі, без виключень, при оголошені повітряної тривоги мають бути в безпечному місці”, - повідомив Сергій Попко.

Нагадаємо, нещодавно Рада оборони Києва ухвалила рішення про те, що люди повинні мати цілодобовий доступ до укриттів у навчальних закладах столиці.

Станом на 10 серпня укриттями були забезпечені 91% закладів середньої освіти Києва. У 2023 році було заплановано облаштування захисних споруд додатково у 437 закладах освіти. Станом на 1 серпня виконання робіт було завершене у 105-ти.

Зазначимо, раніше Міносвіти повідомило, що в новому навчальному році освітній процес буде організований у трьох форматах. До початку навчання всі ОВА мають визначити придатні форми навчання для своєї області.