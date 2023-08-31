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Українські захисники за добу ліквідували більше 600 окупантів, - Генштаб

Також окупанти втратили 13 танків та 31 артилерійську систему.

Українські захисники за добу ліквідували більше 600 окупантів, - Генштаб
Фото: EPA/UPG

Українські захисники за добу ліквідували більше 600 окупантів. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 263020 (+610) осіб / persons, 
  • танків / tanks ‒ 4436 (+13) од, 
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 8604 (+8) од, 
  • артилерійських систем / artillery systems – 5507 (+31) од, 
  • РСЗВ / MLRS – 734 (+1) од, 
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 500 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4417 (+22),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1445 (+26),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7976 (+23) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 830 (+5).

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Нещодавно ЗСУ мали успіх на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Вербове.

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