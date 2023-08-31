Українські захисники за добу ліквідували більше 600 окупантів, - Генштаб

Також окупанти втратили 13 танків та 31 артилерійську систему.

Українські захисники за добу ліквідували більше 600 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.23 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 263020 (+610) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 4436 (+13) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 8604 (+8) од,

артилерійських систем / artillery systems – 5507 (+31) од,

РСЗВ / MLRS – 734 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 500 (+0) од,

літаків / aircraft – 315 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4417 (+22),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1445 (+26),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7976 (+23) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 830 (+5).

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Нещодавно ЗСУ мали успіх на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Вербове.