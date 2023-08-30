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Жодних черг: цифровізація роботи ВЛК – це дуже важливо, - Зеленський

У Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини, наголосив Зеленський.

Жодних черг: цифровізація роботи ВЛК – це дуже важливо, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать, і вже є кілька висновків.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Сьогодні на РНБО була представлена відповідна статистика. Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Та й у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано”, - зазначив президент. 

Він додав, що є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. Зафіксовані конкретні докази, представлені в закритому режимі. Йдеться про різні регіони країни, різні ТЦК, різних посадовців. Хабарі від 3 до 15 тис. доларів. 

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“Окремо буде проаналізований і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. Насамперед завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях. Ідеться щонайменше про тисячі осіб”, - пообіцяв Зеленський.

Президент пообіцяв, що буде вирішено поняття так званої обмеженої придатності. Дуже довго це поняття давало змогу маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. Зокрема, бойових бригад. Усе, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким. Щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх будуть комплектувати.

“І дуже важлива річ – цифровізація роботи ВЛК. Жодних черг. Жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК, якщо це в цивільному медичному закладі. Урядовці завершать цю роботу щодо цифровізації. І потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК. Деякі регіони, наприклад Волинь, на сто відсотків забезпечили це. А інший приклад – у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини”, - наголосив голова держави.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці викрили низку схем у роботі військово-лікарських комісій щодо ухилення від мобілізації.

Кабмін ухвалив рішення запровадити електронний документообіг під час та після проходження військово-лікарських комісій.

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