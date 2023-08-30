За період окупації Криму відомо 44 випадки насильницьких зникнень людей

За час окупації Криму росіянами відомо 44 випадки насильницьких зникнень людей.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в АРК.

З них 15 – це люди, чия доля та місце перебування досі невідомі.

“Цю масову практику РФ почала активно впроваджувати і на територіях, які були окуповані внаслідок повномасштабного вторгнення 2022 року. Лише на Херсонщині щонайменше 600 цивільних стали жертвами насильницьких зникнень із початку окупації частини області”, – зауважили в Представництві.

Нагадаємо, в липні російські силовики влаштували у Сімферополі масові затримання кримських татар біля будівлі так званого Верховного суду. Туди люди прийшли підтримати першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та активістів Асана й Азіза Ахтемових – їх судять незаконно у сфабрикованій "справі диверсантів".