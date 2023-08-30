Чоловік знаходив зброю та боєприпаси на територіях, де розташовувалися оборонні позиції росіян.

Співробітники поліції та СБУ викрили мешканця Бериславського району Херсонської області у продажах зброї.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Чоловік на початку серпня за 40 тис. гривень збув автомат АК-74 та 120 набоїв до нього.

Правоохоронці дізналися, що чоловік готується продати за 6 тис. гривень реактивну штурмову гранату (РШГ-2). Його затримали “на гарячому”.

Під час обшуку вдома у чоловіка правоохоронці виявили та вилучили 5 корпусів ручної осколкової гранати РГД-5 та запали до них, скриньку з майже 1100 набоями калібром 5,45 мм та ящик із 60 гранатами ВОГ-17м до підствольного гранатомету.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Чоловік розповів, що зброю та боєприпаси він відшукував на територіях, де під час тимчасової окупації розташовувалися оборонні позиції військових росіян.

Як раніше повідомлялось, на Херсонщині чорний зброяр хотів продавати “трофейну” зброю окупантів місцевому криміналітету.