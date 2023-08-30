F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці затримали на Херсонщині продавця зброї

Чоловік знаходив зброю та боєприпаси на територіях, де розташовувалися оборонні позиції росіян.

Правоохоронці затримали на Херсонщині продавця зброї
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Співробітники поліції та СБУ викрили мешканця Бериславського району Херсонської області у продажах зброї.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Чоловік на початку серпня за 40 тис. гривень збув автомат АК-74 та 120 набоїв до нього.

Правоохоронці дізналися, що чоловік готується продати за 6 тис. гривень реактивну штурмову гранату (РШГ-2). Його затримали “на гарячому”. 

Підписуйтесь на наш Google News

Під час обшуку вдома у чоловіка правоохоронці виявили та вилучили 5 корпусів ручної осколкової гранати РГД-5 та запали до них, скриньку з майже 1100 набоями калібром 5,45 мм та ящик із 60 гранатами ВОГ-17м до підствольного гранатомету. 

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Чоловік розповів, що зброю та боєприпаси він відшукував на територіях, де під час тимчасової окупації розташовувалися оборонні позиції військових росіян.

Як раніше повідомлялось, на Херсонщині чорний зброяр хотів продавати “трофейну” зброю окупантів місцевому криміналітету. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies