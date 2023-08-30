У середу 30 серпня ворог обстріляв з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, по Нікополю поцілили десять снарядів окупантів. Внаслідок обстрілів пошкоджені приміщення двох приватних підприємств, п’ятиповерхівка, сім автомобілей та лінія електропередач.
Минулося без загиблих та поранених. Щодо інших громад Дніпропетровщини – день там пройшов без обстрілів.
Нагадаємо, протягом вівторка 29 серпня Нікопольський район двічі потрапляв під артилерійський вогонь ворога. Загорілися будинок, господарська споруда та суха трава. Без жертв.