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Сьогодні ворог випустив по Нікополю близько 10 снарядів

Люди не постраждали.

Сьогодні ворог випустив по Нікополю близько 10 снарядів
Фото: Сергій Лисак

У середу 30 серпня ворог обстріляв з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, по Нікополю поцілили десять снарядів окупантів. Внаслідок обстрілів пошкоджені приміщення двох приватних підприємств, п’ятиповерхівка, сім автомобілей та лінія електропередач.

Фото: Сергій Лисак

Минулося без загиблих та поранених. Щодо інших громад Дніпропетровщини – день там пройшов без обстрілів.

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Нагадаємо, протягом вівторка 29 серпня Нікопольський район двічі потрапляв під артилерійський вогонь ворога. Загорілися будинок, господарська споруда та суха трава. Без жертв.

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