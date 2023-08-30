Люди не постраждали.

У середу 30 серпня ворог обстріляв з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, по Нікополю поцілили десять снарядів окупантів. Внаслідок обстрілів пошкоджені приміщення двох приватних підприємств, п’ятиповерхівка, сім автомобілей та лінія електропередач.

Фото: Сергій Лисак

Минулося без загиблих та поранених. Щодо інших громад Дніпропетровщини – день там пройшов без обстрілів.

Нагадаємо, протягом вівторка 29 серпня Нікопольський район двічі потрапляв під артилерійський вогонь ворога. Загорілися будинок, господарська споруда та суха трава. Без жертв.