Унаслідок російських обстрілів зруйнований дитячий садок у селі Миколаївка Тягинської громади Херсонської області.

Про це Херсонська ОВА повідомляє у Telegram.

"На фото – руїни дитсадка у селі Миколаївка Тягинської громади. Це черговий освітній заклад, зруйнований російською армією на Херсонщині", – йдеться у повідомленні.

У військовій адміністрації додали, що внаслідок обстрілу дитсадка загиблих та поранених немає.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, станом на травень 2023 року було відомо про 70 зруйнованих та понад 1 300 пошкоджених російськими обстрілами дитячих садків в Україні. До початку повномасштабної війни в Україні працювали близько 15 000 закладів дошкільної освіти.