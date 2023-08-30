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Окупанти зруйнували дитячий садок на Херсонщині

Фото чергового зруйнованого освітнього закладу оприлюднила Херсонська ОВА.

Окупанти зруйнували дитячий садок на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Унаслідок російських обстрілів зруйнований дитячий садок у селі Миколаївка Тягинської громади Херсонської області.

Про це Херсонська ОВА повідомляє у Telegram.

"На фото – руїни дитсадка у селі Миколаївка Тягинської громади. Це черговий освітній заклад, зруйнований російською армією на Херсонщині", – йдеться у повідомленні.

У військовій адміністрації додали, що внаслідок обстрілу дитсадка загиблих та поранених немає.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

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Нагадаємо, станом на травень 2023 року було відомо про 70 зруйнованих та понад 1 300 пошкоджених російськими обстрілами дитячих садків в Україні. До початку повномасштабної війни в Україні працювали близько 15 000 закладів дошкільної освіти.

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