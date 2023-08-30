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Нацгвардійці показали, як знищили гаубицю окупантів

Ціль уразили артилеристи бригади Нацгвардії "Рубіж".

Нацгвардійці показали, як знищили гаубицю окупантів
Фото: Скрін з відео

Сили оборони України виявили позиції ворожої протитанкової гаубиці "Рапіра" і знищили її.

Про це повідомляє Національна гвардія України.

"Виявили та відпрацювали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти розмістили свою протитанкову гармату, щоб бити по нашій техніці. Проте розвідники батальйону "Свобода" виявили ворожу техніку та скорегували артилерію бригади Нацгвардії "Рубіж".

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Нагадаємо, що українські бійці знищили радіолокаційну станцію підсвітки та наведення ракет до ЗРК “Бук-М3”.

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