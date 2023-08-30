Сили оборони України виявили позиції ворожої протитанкової гаубиці "Рапіра" і знищили її.

Про це повідомляє Національна гвардія України.

"Виявили та відпрацювали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти розмістили свою протитанкову гармату, щоб бити по нашій техніці. Проте розвідники батальйону "Свобода" виявили ворожу техніку та скорегували артилерію бригади Нацгвардії "Рубіж".

⚡️Виявили та відпрацювали: злагоджена робота артилерії та аеророзвідників



Окупанти розмістили свою протитанкову гармату, щоб бити по нашій техніці. Але наша аеророзвідка Батальйону «Свобода» виявила ворожу техніку та скорегувала артилерію Бригади наступу НГУ «Рубіж». pic.twitter.com/MdoXrP6iyR — НГУ (@ng_ukraine) August 30, 2023

Нагадаємо, що українські бійці знищили радіолокаційну станцію підсвітки та наведення ракет до ЗРК “Бук-М3”.