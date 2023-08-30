Сили оборони України виявили позиції ворожої протитанкової гаубиці "Рапіра" і знищили її.
Про це повідомляє Національна гвардія України.
"Виявили та відпрацювали", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти розмістили свою протитанкову гармату, щоб бити по нашій техніці. Проте розвідники батальйону "Свобода" виявили ворожу техніку та скорегували артилерію бригади Нацгвардії "Рубіж".
⚡️Виявили та відпрацювали: злагоджена робота артилерії та аеророзвідників— НГУ (@ng_ukraine) August 30, 2023
Окупанти розмістили свою протитанкову гармату, щоб бити по нашій техніці. Але наша аеророзвідка Батальйону «Свобода» виявила ворожу техніку та скорегувала артилерію Бригади наступу НГУ «Рубіж». pic.twitter.com/MdoXrP6iyR
Нагадаємо, що українські бійці знищили радіолокаційну станцію підсвітки та наведення ракет до ЗРК “Бук-М3”.