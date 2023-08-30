У ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків у Пскові, можуть бути пошкодженими ще два

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення чотирьох російських літаків Іл-56 під час атаки безпілотників на російський Псков. Ще два літаки можуть бути пошкодженими, пише УП із посиланням на слова представника ГУР Андрія Юсова та анонімного співрозмовника в управлінні.

Джерело журналістів нагадало, що розвідка проводить комплекс заходів у межах спецоперації в Криму і за його межами. Співрозмовник сказав, що за атакою стоять ГУР та інші складові Сил оборони.

"4 літаки знищено і не підлягають відновленню. Імовірно ще 2 борти пошкоджено, інформація уточнюється", – повідомив зі свого боку Юсов.

Нічну атаку дронів на російські військові обʼєкти в медіа називають найбільшою за весь час війни. Найпотужнішого удару зазнав аеропорт у Пскові, що в 700 км від України.

У Брянську місцева влада заявила про збиття трьох безпілотників, але при цьому загорівся найбільший у РФ виробник мікроелектроніки. Також повідомили, що через падіння безпілотника спалахнув адміністративний будинок. Вранці атака продовжилася – губернатор регіону заявив про ще один збитий дрон над Брянськом.

Про вибухи також повідомляли в Тулі та Рязані. Собянін заявив про один збитий безпілотник, що прямував у бік Москви, а в Міноборони РФ стверджують, що безпілотники були збиті в Орловській та Калузькій областях.

Крім того, дрони атакували окупований Севастополь – вибухи лунали в районі Севастопольської бухти.