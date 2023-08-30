New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки

Похорони власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина у Росії влаштувати таким чином, аби приховати справжній рівень його підтримки. Поховання супроводжувалася спекуляціями та дезінформацією, пише New York Times.

У соцмережах та каналах у Telegram в день похорон власника найманців масово ширилися повідомлення про те, де ж саме його поховають. Серед них були правдиві, наприклад, про посилення заходів безпеки довкола кількох кладовищ у Петербурзі, та брехливі – про катафалки і кортежі.

"Туман дезінформації був настільки щільним, що в соцмережах поширився жарт, який назвав це «спецпохоронною операцією», каламбуром на тему Кремля щодо війни в Україні «спецвійськова операція»", – зазначили в матеріалі.

Незалежно підтвердити інформацію про похорон журналістам не вдалося, оскільки на момент її оприлюдненняя все кладовище було оточене сотнями російських поліцейських та нацгвардійців. Вхід було закрито для всіх, крім декількох людей. Журналісту Times вдалося розгледіти там російський прапор та прапор "вагнерівців".

Хоронили Пригожина без оркестру, на відміну від того, як хоронили деяких "вагнерівців". Пресслужба найманців сказала, що церемонія була закритою після "закриття кладовища".

Плутанина щодо його поховання присутність поліції на пороховському кладовищі привели до того, що очікуваний натовп прихильників так і не відбувся. Російські державні телеканали про похорон майже не згадували.

Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення "групи Вагнера" Валерій Чекалов, який загинув разом з Пригожиним, був похований у вівторок на церемонії, про яку заздалегідь не повідомляли, але в якій взяли участь кілька сотень людей. Також загинув старший польовий командир групи Уткін.

За кілька днів до поховання Пригожина вся інформація була розпливчастою, суперечливою та непідтвердженою ні урядом, ні самою так званою ПВК.

Нагадаємо, що вертоліт бразильського виробництва з Пригожиним на борту зазнав аварії 23 серпня – рівно через два місяці після того, як власник найманців оголосив заколот та похід на Москву. Росія стверджує, що вивчає причини катастрофи. США не виключають, що причино. Був вибух всередині вертольота. Західні посадовці також не виключають, що це – помста Пригожину за повстання, хоч і невдале. Заколот завершився тим, що "вагнерівці" встигли збити декілька літаків та вертольотів російської армії, але в результаті Пригожин досяг якихось домовленостей із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком і похід на Москву було зупинено.

Увечері 23 серпня Росавіація підтвердила, що на борту літака був Пригожин, а також ще один ватажок найманців Уткін. З 10 осіб на борту не вижив ніхто. Тіла забрали на експертизу.

"Тепер через два місяці після того, як він (Пригожин – Ред.) уклав цю угоду, його вбили. Тож, знаєте, цілком очевидно, що тут сталося", – заявила вчора речниці Білого дому Каріна Жан-Пʼєр.

Вона також послалася на те, "що Путін має тенденцію таке робити".