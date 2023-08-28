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Країни Балтії і Польща закриють свої кордони з Білоруссю, якщо трапиться "критичний інцидент"

"Ми сповнені рішучості діяти спільно, якщо виникне критична ситуація, незалежно від того, чи це є польським, литовським чи латвійським кордоном. Ми завдамо негайний удар у відповідь", - наголосив польський міністр.

Країни Балтії і Польща закриють свої кордони з Білоруссю, якщо трапиться "критичний інцидент"
Маріуш Камінський
Фото: Вікіпедія

Польща і країни Балтії зобов'язалися закрити свої кордони з Білоруссю, якщо трапиться "критичний інцидент".

Про це заявив 28 серпня міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, передає CNN.

"Ця ситуація загострюється. Багато тижнів, декілька місяців ми маємо справу із поверненням міграційного тиску на наш кордон. Те саме стосується і кордонів наших партнерів", — сказав Камінський на прес-конференції у Варшаві після зустрічі зі своїми латвійськими, литовськими та естонськими колегами.

Він додав, що розміщення декількох тисяч найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі додало напруженості до ситуації вздовж кордону.

"Ми сповнені рішучості діяти спільно, якщо виникне критична ситуація, незалежно від того, чи це є польським, литовським чи латвійським кордоном. Ми завдамо негайний удар у відповідь. Усі прикордонні переходи, які були відкриті досі як пасажирські, так і вантажні, будуть закриті", - підкреслив польський міністр.

Камінський наголосив, що необхідні дві речі, щоб "стабілізувати ситуацію на нашому кордоні з Білоруссю".

Він закликав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка наказати "вагнерівцям" негайно залишити Білорусь і забезпечити повернення мігрантів, що накопичуються вздовж білоруського кордону, до країн, звідки ті прибули.

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Нагадаємо, Литва має намір закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Раніше вже були закриті два прикордонні пункти. Раніше країна взялася облаштовувати укріплення на закритому КПП з Білоруссю.

Тим часом кількість російських найманців у Білорусі почала зменшуватися. Днями Лукашенко заявив про те, що залишать 10 тисяч.

Раніше Литва, Латвія та Польща вже обговорювали ситуацію на кордоні з Білоруссю - йшлося про наплив нелегальних мігрантів і дислокованих в цій країні найманців ПВК “Вагнера”.

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