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Франція заборонить носити мусульманський одяг в державних школах

У 2010 році у країні заборонили публічне носіння хіджабу. 

Франція заборонить носити мусульманський одяг в державних школах
Фото: womensagenda.com.au

У державних школах Франції учням заборонять носити абайю − вільний довий халат, який носять деякі мусульманки.

Про це пише BBC.

Правило набуде чинності 4 вересня, коли розпочнеться новий навчальний рік.

У Франції діє сувора заборона на релігійні знаки у державних школах та урядових будівлях, адже вони порушують світські закони.

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Такий крок було зроблено після кількох місяців дебатів щодо носіння абай у французьких школах. “Цей одяг все частіше носять у школах, що призводить до політичного розколу з цього приводу: праві партії наполягають на забороні, а ліві висловлюють стурбованість щодо прав мусульманських жінок і дівчаток”, − зазначає видання.

У 2010 році Франція заборонила публічне носіння хіджабу, що закриває все обличчя. Це викликало гнів п'ятимільйонної мусульманської громади країни. Франція запровадила сувору заборону на релігійні знаки в школах з XIX століття, включно з християнськими символами, такими як великі хрести, щоб обмежити будь-який католицький вплив на державну освіту.

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