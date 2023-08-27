Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
У Шотландії проходить найбільше за останні пів століття полювання на Лох-Неське чудовисько
У Шотландії проходить найбільше за останні пів століття полювання на Лох-Неське чудовисько
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСвіт

Влада Румунії перевірить всі АЗС після смертельних вибухів, - прем'єр

"Якщо буде потрібно, ми внесемо законодавчі зміни протягом наступного тижня".

Влада Румунії перевірить всі АЗС після смертельних вибухів, - прем'єр
Фото: Укрінформ

Влада Румунії перевірить всі станції LPG зі зрідженим газом після того, як на одній із них в окрузі Креведія сталися два вибухи, які призвели до загибелі кількох людей і майже 60 постраждалих.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Romania Journal.

"Від завтрашнього дня (28 серпня, - ред.) по всій країні всі газозаправні станції будуть перевірені. Крім того, там, де будуть виявлені порушення, які можуть призвести до загибелі людей або створять загрозу для людей, діяльність буде закрита на місці. Якщо буде потрібно, ми внесемо законодавчі зміни протягом наступного тижня, щоб ці речі відбувалися без судових позовів і без того, щоб певні люди намагалися зберегти свій бізнес, навіть якщо він незаконний", – заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

Відомо, що в результаті трагедії був активований Європейський механізм цивільного захисту для передачі поранених за кордон. Перших пацієнтів вже відправили до Бельгії та Італії.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Міністр охорони здоров’я Александру Рафіла додав, що є ще декілька пацієнтів, які будуть переведені до Австрії, Німеччини та Норвегії.

За попередніми даними розслідування, компанія, оператор станції LPG зі зрідженим газом, де сталися вибухи, більше не мала дозволу на роботу з 2020 року.

Нагадаємо, перший вибух стався, коли працівники заправки підключали нову цистерну з паливом. Потім виникла пожежа. Вогонь охопив дві цистерни і будинок неподалік. Тоді повідомлялося, що одна людина загинула і 57 дістали поранення.

Приблизно через дві години після першого вибуху стався другий. Постраждали 26 пожежників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies