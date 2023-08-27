Слідчий комітет РФ підтвердив загибель Пригожина

Особи всіх 10 загиблих у літаку встановлені.

Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив загибель голови ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина внаслідок аварії його літака у Тверській області.

Російське відомство опублікувало заяву, у якій йдеться, що слідство завершило проведення молекулярно-генетичних експертиз.

«За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі», – йдеться у повідомленні окупантів.

Нагадаємо, що у РФ розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак належав ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Пізніше Росавіація підтвердила наявність Пригожина на борту літака. Також на борту літака перебував один з засновників ПВК Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

Згодом російський диктатор Володимир Путін висловився про очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в минулому часі як про загиблого.