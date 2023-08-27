До пошуків долучилось біля сотні волонтерів. Майже 300 осіб зареєструвалися, щоб стежити за прямою трансляцією пошуків, які відбуваються на цих вихідних.

У Шотландії тривають пошуки лохнеського чудовиська, яке називають найбільшим полюванням на Нессі (ім’я чудовиська) за понад 50 років, повідомляє BBC.

Сотня волонтерів допомагає записати природні — і будь-які незвичайні — види озера Лох-Несс із кращих місць на суші.

Майже 300 осіб зареєструвалися, щоб стежити за прямою трансляцією пошуку, яка відбувається в суботу та неділю.

Історії про чудовисько існують століттями, але минуло 90 років з моменту появи сучасного міфу про Нессі.

У квітні 1933 року менеджер готелю Олді Маккей сказала, що бачила в озері китоподібну істоту. Газета Inverness Courier повідомила про це, і тодішній редактор Еван Беррон запропонував назвати цю істоту «монстром».

Відтоді таємниця Нессі надихнула книги, телевізійні шоу та фільми, а також стала джерелом підтримки великої індустрії туризму.

Пошуки цими вихідними були організовані Центром Лох-Несс та волонтерською дослідницькою групою під назвою Loch Ness Exploration.

Генеральний менеджер Loch Ness Center Пол Ніксон наполягає, що це було більше, ніж піар-хід.

«Сьогодні на берегах озера Лох-Несс стоять сотні волонтерів, які прагнуть знайти відповіді на питання, що таке Лох-Неське чудовисько. Деякі з нещодавніх спостережень, які я бачив, … показують об’єкти у воді на глибині. Найбільший об’єкт, який я бачив, — це об’єкт розміром із транзитний фургон, але мені не пояснили, що це таке», — сказав він.

Над озером літають дрони з інфрачервоними камерами, а гідрофон використовується для виявлення незвичайних підводних звуків.

Великі розміри озера, яке простягається на 36 км, а глибина місцями перевищує 200 м, роблять дослідження складним завданням.

Воно може вмістити більше води — 7452 мільйони кубометрів — ніж усі англійські та валлійські озера разом узяті.

Організатори заявили, що ця спроба стала найбільшим пошуком монстра з тих пір, як Бюро розслідувань озера Лох-Несс провело дослідження в 1972 році. Бюро було створено в 1960-х роках, щоб знайти докази існування великого звіра у водах. Він був ліквідований у 1977 році після того, як йому не вдалося виявити жодних суттєвих доказів за чи проти існування монстра.

Легенда про Нессі сягає середньовіччя, коли ірландський чернець, як кажуть, зустрів звіра в річці, яка витікає з озера Лох-Несс.

Попередні спроби знайти монстра включали операцію Deepscan 1987 року, коли 24 човни, обладнані ехолотами, прокотилися по всій довжині озера.

У трьох випадках було виявлено щось, що не можна було відразу пояснити. Одним із пояснень "контактів" було запропоноване велике сміття.

У 2019 році вчені заявили, що істоти, що стоять за неодноразовими спостереженнями легендарного Лох-Неського чудовиська, можуть бути гігантськими вуграми.

Дослідники з Нової Зеландії спробували каталогізувати всі живі види в озері, витягнувши ДНК із зразків води. Після аналізу вчені виключили наявність великих тварин, які нібито стоять за повідомленнями про монстра. Не було знайдено жодних доказів доісторичної морської рептилії під назвою плезіозавр або великої риби, такої як осетер.