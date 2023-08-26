Росія сподівається збільшити експорт морепродуктів до Китаю, який заборонив імпорт японських

Це сталося після викиду в море очищеної радіоактивної води із зруйнованої АЕС Фукусіма.

Росія сподівається збільшити експорт морепродуктів до Китаю, передає Reuters.

Наразі Китай заборонив імпорт цієї продукції з Японії після викиду в море очищеної радіоактивної води із зруйнованої АЕС Фукусіма.

Росія є одним із найбільших постачальників морепродуктів до Китаю: 894 російським компаніям дозволили експортувати морепродукти, повідомляв минулого місяця Россільгоспнагляд. Тепер обсяги експорту РФ не проти збільшити.

Китай уже забороняв імпорт деяких продуктів харчування з Японії, але повна заборона в четвер, 24 серпня, була викликана побоюваннями щодо "ризику радіоактивного забруднення".

Японія заявила, що критика з боку Росії та Китаю не підкріплена науковими даними, а рівень забруднення води буде нижчим за рівень, який вважається безпечним для пиття за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Проте Россільгоспнагляд заявив, що посилив перевірку імпорту морепродуктів до Японії, хоча його обсяги незначні.

Нагадаємо, 24 серпня Японія почала викид понад мільйона кубометрів води до Тихого океану зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма. У четвер південнокорейська поліція заарештувала щонайменше 14 людей, які протестували проти цього кроку Японії.

Викид води необхідний для повного виведення з експлуатації майданчика після землетрусу та цунамі 2011 року, що викликали найбільшу у світі атомну катастрофу з часів Чорнобиля.