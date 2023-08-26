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США заявили про "життєздатні маршрути" для експорту українського зерна

Штати прагнуть упродовж наступних кількох місяців повернутися до експорту з України на довоєнному рівні.

США заявили про "життєздатні маршрути" для експорту українського зерна
Фото: Мінінфраструктури

Сполучені Штати Америки бачать життєздатні маршрути для експорту українського зерна через територіальні води і по суші після виходу Росії із зернової угоди.

Про це заявив голова Управління з координації санкцій США Джеймс О'Браєн, передає Reuters.

За словами посадовця, США прагнуть повернутися до експорту на довоєнному рівні з України упродовж наступних місяців.

"Я думаю, що ми бачимо, що існують життєздатні маршрути через територіальні води України і по суші, і ми прагнемо... протягом наступних кількох місяців повернутися до експорту з України на довоєнному рівні", - сказав О'Браєн.

Україна, будучи великим світовим виробником та експортером зерна, зазвичай відправляла мільйони метричних тонн продуктів харчування зі своїх чорноморських портів Одеси та Миколаєва. Однак після виходу Росії з "зернової ініціативи" але їй довелося покладатися на свої порти на Дунаї після того, як Росія вийшла з угоди минулого місяця.

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Нагадаємо, США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та сусідами Києва щодо альтернативних експортних маршрутів для експорту українського зерна.

Тим часом Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що йдуть до її портів та виходять із них. Водночас наша держава просить Єврокомісію компенсувати витрати на транспортування агропродукції до морських портів Європи.

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