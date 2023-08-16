США розробляють альтернативні маршрути експорту зерна з України, − Wall Street Journal

США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та сусідами Києва щодо альтернативних експортних маршрутів для експорту українського зерна.

Про це пише The Wall Street Journal.

План, який підтримують американці, передбачає збільшення до жовтня можливості України експортувати чотири мільйони тонн зерна щомісяця. Левова частка зерна буде відправлятися Дунаєм та через Чорне море до портів Румунії, а потім − інших пунктів призначення.

Хоча цей маршрут повільніший і дорожчий, він міг би стати альтернативою Чорноморському судноплавному коридору, створеному торік відповідно до угоди з Росією, Туреччиною та ООН.

Планування Заходом альтернатив Чорноморській зерновій ініціативі показує, як США, Україна та європейські країни готуються до сценарію, за якого Росія не приєднається до угоди вчасно, щоби вивезти літні та осінні врожаї з України.

“Реальність така, що Росія вирішила атакувати глобальні запаси продовольства, і поки вона не вирішить припинити атаки повернути їх до “зернової угоди” буде складно", − сказав американський високопосадовець.

За словами посадовців, зусилля щодо збільшення експортних потужностей України через Дунай робляться паралельно із спробами Туреччини та ООН повернути Росію до угоди. За словами дипломатів, на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана тиснуть щодо відновлення угоди до того, як на початку вересня почне накопичуватися зібране українське зерно.

Росія вийшла з угоди у липні, зупинивши український експорт із трьох портів. В останні тижні російські війська завдали серії ракетних і безпілотних ударів по українських портах.

США розглядають усі потенційні варіанти, зокрема військові, для захисту суден, що прямуватимуть в українські порти на Дунаї.

Нагадаємо, латвійська залізниця бачить можливість восени 2023 року зайнятися перевезенням українського зерна.

Завдяки розширенню пропускної спроможності залізничних та морських логістичних шляхів, Румунія збільшить транзит українського зерна вдвічі − до 4 млн тонн.