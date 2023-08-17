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Росіяни вивезли ще 450 українських дітей з тимчасово окупованих териотрій, - ЦНС

В таборах дітям влаштовують концерти “російських зірок”, а також проводять “патріотичні навчання”.

Росіяни вивезли ще 450 українських дітей з тимчасово окупованих териотрій, - ЦНС
Фото: ЦНС

Росіяни вивезли ще 450 українських дітей з тимчасово окупованих териотрій.

Про це повідомляє Центр нацонального спротиву. 

“Окупанти продовжують політику знищенням цілого покоління українців з вивезенням їх до рф та подальшим асимілюванням. Так, за останній період окупанти вивезли 50 старшокласників до Ярославля аби агітувати їх вступати до місцевого університету ім. Дємідова”, - йдеться в повідомленні. 

Крім того, ворог вивозить дітей до дитячих таборів на “оздоровлення. Зокрема:

  • 200 дітей з Довжанська до Анапи;
  • 200 дітей до Краснодарського краю (150 з Каховського та Генічеського районів Херсонщини, та 50 дітей з ТОТ Запоріжжя).

Зазначається, що в таборах дітям влаштовують концерти “російських зірок”, а також проводять “патріотичні навчання”, де місцеві педагоги промивають їм мізки. Нерідко дітей не повертають до України.

Нагадаємо, cтаном на ранок 14 серпня російська армія вбила в Україні 502 дитини. Крім того, від агресії РФ постраждало щонайменше 1599 дітей.

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