Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені на 90 діб - до 15 листопада 2023 року.

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану (9532) та загальної мобілізації (9533).

Про це свідчать дані карток законопроєктів на сайті Верховної Ради.

Закони вступають у дію з 18 серпня.

27 липня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації. “За” проголосували 347 та 334 народних обранця відповідно.

Тим часом, за даними української розвідки, РФ готує нову мобілізацію. Керівництво окупаційної армії декларує намір створити низку нових військових формувань.

Нагадаємо, НАЗК завершить перевірки військкомів до кінця цього кварталу.

До цього РНБО на засіданні вирішила звільнити керівників усіх обласних територіальних центрів комплектації (військкоматів). Рада нацбезпеки рекомендувала Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ.

Згодом член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський повідомив, що є списки тих, хто має замінити звільнених військкомів.