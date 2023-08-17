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Учора окупанти 78 разів обстріляли Херсонщину: є влучання у будівлі школи та медичного закладу

Загинула людина, ще семеро дістали поранення.

Учора окупанти 78 разів обстріляли Херсонщину: є влучання у будівлі школи та медичного закладу
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора України

Протягом четверга 16 серпня росіяни здійснили 78 обстрілів Херсонської області. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів, є жертви серед мирних жителів.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, учора противник здійснив 78 обстрілів по території області, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення освітнього закладу та медичної установи у Херсоні та будівлю школи у Бериславському районі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 – дістали поранення", – розповів Прокудін.

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Нагадаємо, вчора близько 13-ї години російська армія вдарила з артилерії по селу в Бериславському районі Херсонщини. Внаслідок атаки загинув чоловік, який в момент атаки перебував на вулиці.

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