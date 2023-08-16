За день росіяни більше 30 разів обстрілювали Сумщину

Внаслідок одного з обстрілів було вбито коня.

Сьогодні, 16 серпня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська та Миколаївська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 244 вибухи.

Зокрема, внаслідок одного з обстрілів з мінометів Середино-Будської громади було вбито коня.

Миколаївську сільську громаду обстріляли з танку, а Краснопільську - з мінометів та артилерії.

По Миропільській та Шалигинській громадам росіяни били з мінометів, а по Білопільській - з мінометів та гранатометів.

Також з гранатометів били по Юнаківській громаді.

Нагадаємо, сьогодні російські терористи атакували Дніпропетровську область, загинув 18-річний хлопець, ще 6 людей постраждали.