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За день росіяни більше 30 разів обстрілювали Сумщину

Внаслідок одного з обстрілів було вбито коня. 

За день росіяни більше 30 разів обстрілювали Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 16 серпня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська та Миколаївська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 244 вибухи.

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Зокрема, внаслідок одного з обстрілів з мінометів Середино-Будської громади було вбито коня. 

Миколаївську сільську громаду обстріляли з танку, а Краснопільську - з мінометів та артилерії.

По Миропільській та Шалигинській громадам росіяни били з мінометів, а по Білопільській - з мінометів та гранатометів.

Також з гранатометів били по Юнаківській громаді.

Нагадаємо, сьогодні російські терористи атакували Дніпропетровську область, загинув 18-річний хлопець, ще 6 людей постраждали. 

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