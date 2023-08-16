У Києві вшанували засновника маршу у вишиванках Андрія Бабінського, який загинув у бою проти російських окупантів.

Про це повідомляє LB.ua.

16 серпня виповнилося 9 днів від загибелі активіста. Тож на знак пам'яті про бійця активісти організували флешмоб - людей просили одягнути вишиванку на роботу, навчання чи просто на прогулянку містом.

Крім того, відбувся захід пам'яті, на який організатори закликали жителів і гостей столиці теж прийти у вишиванках. Андрія Бабінського та всіх полеглих героїв у російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Нагадаємо, Бабінський воював на Харківщині та під Бахмутом, а влітку 2023 року брав участь в контрнаступі на Запорізькому напрямку. Тут загинув 8 серпня.

Прощання із полеглим військовим відбулося 11 серпня в його рідному містечку Сокиряни Чернівецької області.