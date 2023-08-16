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Мешканець Херсона відбувся попередженням за проросійські наліпки на авто

Водій авто пояснив, що пошкодив бампер та такими наліпками затулив подряпини.

Мешканець Херсона відбувся попередженням за проросійські наліпки на авто
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонськй області

Правоохоронці оголосили офіційне застереження мешканцю Херсона, який їздив на автомобілі з наліпками російських прапорів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Поліцейські почали шукати автомобіль із наліпками російських прапорів після того, як в соцмережах з'явилася інформація про такий випадок.

Коли автомобіль зупинили, патрульні побачили наклеєні на бампері прапор та герб країни-агресора з надписом “ХерсонЬ”. Після цього вони викликали на місце слідчо-оперативну групу, а також повідомили про подію співробітників СБУ.

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73-річний житель Тягинки Бериславського району пояснив, що пошкодив бампер та такими наліпками затулив подряпини.

Правоохоронці провели огляд автомобіля та вилучили наліпки з прапором і гербом РФ.  Співробітники СБУ оголосили чоловіку офіційне застереження про неприпустимість його протиправних дій, які шкодять державній безпеці України.

У разі продовження протиправної діяльності дії чоловіка кваліфікуватимуться за відповідними статтями Кримінального кодексу України, зазначили в поліції.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Нагадаємо, Служба безпеки затримала у Миколаєві зрадницю, яка "зливала" до ФСБ інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.

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