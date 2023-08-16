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Кримські партизани розповіли про виявлені засоби ППО біля Керченського мосту

Також партизани розповіли про виявлені машини для створення диму.

Кримські партизани розповіли про виявлені засоби ППО біля Керченського мосту
Фото: EPA/UPG

Агент руху “Атеш” виявив засоби ППО та машини для створення димової завіси біля Керченського мосту.

Про це повідомляє кримський партизанський рух “Атеш”.

Виявлені засоби ППО та машини для створення димової завіси “ТДА-3” знаходяться на в'їзді до Криму з боку Тамані.

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Зазначається, що ці димові машини використовувались для відбиття атаки на міст 12 серпня. Тоді вони приховали процедури оборони мосту та місця розташування засобів ППО.

Нагадаємо, 12 серпня вдень Керченський міст тимчасово закрили для руху автотранспорту. Тоді повідомлялось про вибухи у Керчі, а підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив про збиття двох ракет поблизу Керченської протоки.

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