Росіяни почали виготовляти окремі деталі до "шахедів", - ГУР

У РФ є намір вийти на повноцінне виробництво безпілотників.

Російські загарбники почали виготовляти окремі деталі до дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Наразі йдеться про великовузлове складання, і про збільшення локалізації: з'являються окремі деталі вже власне російського виробництва – щось таке примітивне, найпростіше, що росіяни можуть у цій зброї виробляти", – сказав він.

Представник ГУР сказав, що у РФ є намір та завдання вийти на повноцінне виробництво цих безпілотників. Таке завдання окупанти ставлять перед собою "давно", і поки виконати його не виходило.

"Однак це серйозний виклик для України, для українських сил безпеки й оборони, зокрема предмет для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів протиповітряної та протиракетної оборони", – підсумував він.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, Росія почала використовувати власні безпілотники односторонньої дії (OWA-UAV), створені на основі іранських розробкок дрону Shahed. Однак Кремль досі залежить від іранського постачання озброєння.