Росіяни обстріляли три райони Харківщини

Є загоряння приватних і дачних будинків через ворожі обстріли.

Російські окупанти обстріляли Харківщину. Ворог завдав ударів 16 серпня о 16-ій годині.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під обстріли потрапили населені пункти Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів.

"На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Є загоряння приватних та дачних будинків. Вид озброєння встановлюється", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 16 серпня росіяни обстріляли центр Херсона. Ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Поранення отримали троє людей. Згодом окупанти знову накрили вогнем Херсонщину. Від обстрілів загинула одна людина.