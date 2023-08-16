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Росіяни обстріляли три райони Харківщини

Є загоряння приватних і дачних будинків через ворожі обстріли.

Росіяни обстріляли три райони Харківщини
Фото ілюстративне
Фото: змі окупантів

Російські окупанти обстріляли Харківщину. Ворог завдав ударів 16 серпня о 16-ій годині.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під обстріли потрапили населені пункти Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів. 

"На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Є загоряння приватних та дачних будинків. Вид озброєння встановлюється", - зазначив Синєгубов.

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Нагадаємо, вранці 16 серпня росіяни обстріляли центр Херсона. Ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Поранення отримали троє людей. Згодом окупанти знову накрили вогнем Херсонщину. Від обстрілів загинула одна людина.

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