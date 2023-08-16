Затримали працівниць “Миколаївобленерго”, які заперечували існування України

Двох посадовиць “Миколаївобленерго” підозрюють у підтримці збройної агресії Росії. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Начальниця відділу обленерго та її заступниця публічно заперечували існування України як держави. Вони підтримували напад Москви.

Підозрювані поширювали російську пропаганду серед колег та підлеглих, спрямовану на захоплення територій України та виправдування збройної агресії сусіда.

Під час обшуків у службових кабінетах та домоволодіннях фігуранток вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Жінкам інкримінують посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікацію її учасників (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало колаборанта, який спочатку служив окупантам у Херсоні, а потім вирішив влаштуватись до українського війська, аби "зливати" інформацію ворогу.