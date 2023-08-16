ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
ГоловнаСуспільствоВійна

Затримали працівниць “Миколаївобленерго”, які заперечували існування України

Вони підтримували напад Москви.

Двох посадовиць “Миколаївобленерго” підозрюють у підтримці збройної агресії Росії. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Начальниця відділу обленерго та її заступниця публічно заперечували існування України як держави. Вони підтримували напад Москви.

Підозрювані поширювали російську пропаганду серед колег та підлеглих, спрямовану на захоплення територій України та виправдування збройної агресії сусіда.

Підписуйтесь на наш Google News

Під час обшуків у службових кабінетах та домоволодіннях фігуранток вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Жінкам інкримінують посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікацію її учасників (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало колаборанта, який спочатку служив окупантам у Херсоні, а потім вирішив влаштуватись до українського війська, аби "зливати" інформацію ворогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies